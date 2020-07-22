В Ужгород прилетіли паломники-хасиди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Ужгородський аеропорт прибув чартерний літак з паломниками з Ізраїлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Закарпатської облдержадміністрації.
"Ужгородський аеропорт прийняв чартерний літак з Ізраїлю. Борт приземлився із паломниками на борту", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що хасиди щороку приїздять до Закарпаття, щоб відвідати могилу і вшанувати пам'ять одного з духовних лідерів єврейської общини, який похований на єврейському кладовищі поблизу синагоги у Буштині Тячівського району.
Нагадаємо, місцева влада Умані Черкаської області заявляла, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста для святкування свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в поточному році неможливе. Серед іншого, через ситуацію з коронавірусом в Державі Ізраїль, заборону проведення масових заходів в Україні, а також складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.
Також УНН повідомляв, що у квітні в Умані від коронавірусу помер паломник-хасид. Пізніше у дружини і двох дітей померлого діагностували COVID-19.