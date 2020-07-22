В Ужгород прилетели паломники-хасиды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Ужгородский аэропорт прибыл чартерный самолет с паломниками из Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской облгосадминистрации.
"Ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля. Борт приземлился с паломниками на борту", - говорится в сообщении.
Указано, что хасиды ежегодно приезжают на Закарпатье, чтобы посетить могилу и почтить память одного из духовных лидеров еврейской общины, который похоронен на еврейском кладбище вблизи синагоги в Буштыно Тячевского района.
Напомним, местные власти Умани Черкасской области заявляли, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город для празднования праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году невозможно. Среди прочего, из-за ситуации с коронавирусом в Государстве Израиль, запрет проведения массовых мероприятий в Украине, а также сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.
Также УНН сообщал, что в апреле в Умани от коронавируса умер паломник-хасид Позже у жены и двух детей умершего диагностировали COVID-19.