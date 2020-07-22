В Ужгород прилетели паломники-хасиды

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104095 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113524 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118414 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152967 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117503 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143201 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104617 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102883 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105291 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102359 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ужгород прилетели паломники-хасиды

В Ужгород прилетели паломники-хасиды

Киев  •  УНН

 • 31419 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Ужгородский аэропорт прибыл чартерный самолет с паломниками из Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской облгосадминистрации.

"Ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля. Борт приземлился с паломниками на борту", - говорится в сообщении.

Указано, что хасиды ежегодно приезжают на Закарпатье, чтобы посетить могилу и почтить память одного из духовных лидеров еврейской общины, который похоронен на еврейском кладбище вблизи синагоги в Буштыно Тячевского района.

Напомним, местные власти Умани Черкасской области заявляли, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город для празднования праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году невозможно. Среди прочего, из-за ситуации с коронавирусом в Государстве Израиль, запрет проведения массовых мероприятий в Украине, а также сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

Также УНН сообщал, что в апреле в Умани от коронавируса умер паломник-хасид Позже у жены и двух детей умершего диагностировали COVID-19.

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