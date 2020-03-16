В УЗ прокоментували зірваний тендер на дезінфекцію вагонів "Інтерсіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Весь рухомий склад АТ “Українська залізниця” проходить ретельну обробку. Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”, коментуючи зрив тендерної закупівлі послуг з прибирання та дезінфекції потягів “Інтерсіті”, передає УНН.
“Вагони обробляються на шляху прямування та в пунктах обороту. Також залізничники постійно проводять вологе прибирання та дезінфекцію вокзальних приміщень”, — йдеться в повідомленні.
В УЗ додали, що філія “Українська залізнична швидкісна компанія” АТ “Укрзалізниця” має діючий договір на прибирання та дезінфекцію пасажирських вагонів (“Інтерсіті”, — ред.). Однак, з якою саме компанією укладений цей договір і до якого часу він дійсний, залізничники не уточнили.
“Блокування через скаргу до АМКУ одного з учасників тендеру на такі послуги, оголошеного у січні, жодним чином не вплине на якість прибирання та обробки швидкісних поїздів та експресу до аеропорту Бориспіль”, — додали в УЗ.
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Нагадаємо, як писав УНН, “Інтерсіті” та рейковий автобус до Борисполя можуть залишитись без дезінфекції, оскільки відповідний тендер УЗШК нині заблоковано. Один з його учасників заявив про безпідставне відхилення своєї пропозиції.
Також нагадаємо, за словами директора Союзу споживачів Максима Несміянова, якість прибирання потягів “Інтерсіті” важко назвати задовільною. А на фоні коронавірусу, УЗШК мало би вжити усіх можливих заходів задля швидкого завершення тендеру на дезінфекцію.
Як писав УНН, УЗШК вже 4 місяць не може прозоро визначити постачальника послуг харчування для пасажирів “Інтерсіті”.