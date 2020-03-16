В УЗ прокомментировали сорванный тендер на дезинфекцию вагонов "Интерсити"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Весь подвижной состав АО “Украинская железная дорога” проходит тщательную обработку. Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”, комментируя срыв тендерной закупки услуг по уборке и дезинфекции поездов “Интерсити”, передает УНН.
“Вагоны обрабатываются в пути следования и в пунктах оборота. Также железнодорожники постоянно проводят влажную уборку и дезинфекцию вокзальных помещений”, — говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что филиал “Украинская железнодорожная скоростная компания” АО “Укрзализныця” имеет действующий договор на уборку и дезинфекцию пассажирских вагонов (“Интерсити”, — ред.). Однако, какой именно компанией заключен этот договор и до какого времени он действителен, железнодорожники не уточнили.
“Блокировка из-за жалобы в АМКУ одного из участников тендера на такие услуги, объявленного в январе, никоим образом не повлияет на качество уборки и обработки скоростных поездов и экспресса в аэропорт Борисполь”, — добавили в УЗ.
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Напомним, как писал УНН “Интерсити” и рельсовый автобус в Борисполь могут остаться без дезинфекции, поскольку соответствующий тендер УЗШК сейчас заблокирован. Один из участников заявил о безосновательном отклонении своего предложения.
Также напомним, по словам директора Союза потребителей Максима Несмиянова, качество уборки поездов “Интерсити” трудно назвать удовлетворительной. А на фоне коронавируса, УЗШК должно было принять все возможные меры для скорейшего завершения тендера на дезинфекцию.
Как писал УНН, УЗШК уже 4 месяц не может прозрачно определить поставщика услуг питания для пассажиров “Интерсити”.