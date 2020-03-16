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У потягах “Інтерсіті” кількість тарганів перевищує кількість пасажирів - Несміянов про дезінфекцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Згідно з даними порталу “Прозорро” філія УЗШК “Укрзалізниці” не змогла провести тендер на послуги з дезінфекції потягів “Інтерсіті” та рейкового автобусу до аеропорту “Бориспіль”. Закупівля наразі заблокована, і коли буде проведена — не відомо. Про те, як сьогодні прибирають потяги розповів директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, передає УНН.

“Давайте почнемо з того, що на сьогоднішній момент той, хто їздив у потягах „Інтерсіті“, не дасть мені збрехати, що кількість тараканів там може перевищувати кількість пасажирів. Скарги на гарячу лінію УЗ з цього приводу нічого не дають.

А це говорить про те, що ті, хто там сьогодні дезінфікують, роблять це незрозуміло якими засобами — формально умови тендеру виконуються, але чим далі все це дезінфікують — не ясно. І це — вина УЗ і керівництва Філії УЗШК”, — каже Несміянов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На фоні коронавірусу потяги “Інтерсіті” та рейковий автобус до Борисполя залишаться без дезінфекції

За його словами блокування тендерної процедури на обрання постачальника послуг з прибирання та дезінфекції пасажирських потягів на фоні такої загрози як коронавірус може мати дуже прикрі наслідки.

“Коли ми говоримо про таке серйозне захворювання, яке вже має статус пандемії — УЗ незрозуміло як себе поводить. Мало того що там завжди безлад, та в умовах ймовірного розповсюдження вірусу, вони би мали мобілізуватися, провести тендер, обрати переможця і належно дбати про своїх пасажирів”, — переконаний експерт.

Як писав УНН, тендер на дезінфекцію УЗШК оголосила ще у січні (на загальну суму у понад 33 млн грн).
Згодом, закупівлю заблокувала скарга одного з учасників, який наголошує на тому, що його пропозицію було відхилено безпідставно.

Загалом, безпідставні та скандальні рішення керівництва УЗШК під час проведення конкурсів чи закупівель — вже стали мало не нормою.

Один з найгучніших таких скандалів тягнеться з кінця минулого року і полягає у тому, що понад 4 місяці керівництво УЗШК не може прозоро визначити постачальника послуг харчування для пасажирів “Інтерсіті”.

Мали місце не тільки грубі порушення законодавства, але й неприховане сприяння з боку заступника голови конкурсної комісії одному з учасників — ТОВ “Санфініті”.

Після того, як ЗМІ опублікували фото та відео такого “сприяння”, в УЗ вже понад місяць не реагують на порушення: статус конкурсу невідомий, уповноважені на його проведення — не змінені, хто та як годуватиме пасажирів з 1 квітня — незрозуміло. А на запит УНН з цього приводу в УЗ відмовчуються вже понад три тижні.

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