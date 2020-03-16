В поездах "Интерсити" количество тараканов превышает количество пассажиров - Несмиянов о дезинфекции

"Давайте начнем с того, что на сегодняшний момент тот, кто ездил в поездах "Интерсити", не даст мне соврать, что количество тараканов там может превышать количество пассажиров. Жалобы на горячую линию УЗ по этому поводу ничего не дают.

А это говорит о том, что те, кто там сегодня дезинфицируют, делают это непонятно какими средствами - формально условия тендера выполняются, но чем дальше все это дезинфицируют - не ясно. И это - вина УЗ и руководства Филиала УЖСК", - говорит Несмеянов.

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По его словам блокировка тендерной процедуры на избрание поставщика услуг по уборке и дезинфекции пассажирских поездов на фоне такой угрозы как коронавирус может иметь очень неприятные последствия.

"Когда мы говорим о таком серьезном заболевании, которое уже имеет статус пандемии - УЗ непонятно как себя ведет. Мало того что там всегда беспорядок, и в условиях вероятного распространения вируса, они должны были мобилизоваться, провести тендер, выбрать победителя и должным образом заботиться о своих пассажирах", - убежден эксперт.

Как писал УНН, тендер на дезинфекцию УЖСК объявила еще в январе (на общую сумму свыше 33 млн грн).

Впоследствии, закупку заблокировала жалоба одного из участников, который отмечает, что его предложение было отклонено безосновательно.

В общем, безосновательные и скандальные решения руководства УЖСК во время проведения конкурсов или закупок - уже стали чуть ли не нормой.

Один из самых громких таких скандалов тянется с конца прошлого года и заключается в том, что более 4 месяцев руководство УЖСК не может прозрачно определить поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити".

Имели место не только грубые нарушения законодательства, но и нескрываемое содействие со стороны заместителя председателя конкурсной комиссии одному из участников - ООО "Санфинити".

После того, как СМИ опубликовали фото и видео такого "содействие", в УЗ уже более месяца не реагируют на нарушения: статус конкурса неизвестный, уполномоченные на его проведение - не изменены, кто и как будет кормить пассажиров с 1 апреля - непонятно. А на запрос УНН по этому поводу в УЗ отмалчиваются уже более трех недель.