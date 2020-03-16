В поездах "Интерсити" количество тараканов превышает количество пассажиров - Несмиянов о дезинфекции

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104221 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106921 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108868 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107542 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116945 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101724 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105966 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106781 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131682 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов России

Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов России

5 марта, 19:13 • 23585 просмотра
Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

5 марта, 19:18 • 26893 просмотра
Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

5 марта, 19:54 • 29264 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 70977 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

01:53 • 25084 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 116949 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 119324 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 147229 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 189528 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 174084 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 102343 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106883 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 112303 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 110365 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109820 просмотра
Актуальное
В поездах "Интерсити" количество тараканов превышает количество пассажиров - Несмиянов о дезинфекции

В поездах "Интерсити" количество тараканов превышает количество пассажиров - Несмиянов о дезинфекции

Киев  •  УНН

 • 17805 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Согласно данным портала "Прозорро" филиал УЖСК "Укрзализныци" не смог провести тендер на услуги по дезинфекции поездов "Интерсити" и рельсового автобуса в аэропорт "Борисполь". Закупка пока заблокирована, и когда будет проведена - неизвестно. О том, как сегодня убирают поезда рассказал директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов, передает УНН.

"Давайте начнем с того, что на сегодняшний момент тот, кто ездил в поездах "Интерсити", не даст мне соврать, что количество тараканов там может превышать количество пассажиров. Жалобы на горячую линию УЗ по этому поводу ничего не дают.

А это говорит о том, что те, кто там сегодня дезинфицируют, делают это непонятно какими средствами - формально условия тендера выполняются, но чем дальше все это дезинфицируют - не ясно. И это - вина УЗ и руководства Филиала УЖСК", - говорит Несмеянов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фоне коронавируса поезда "Интерсити" и рельсовый автобус в Борисполь останутся без дезинфекции

По его словам блокировка тендерной процедуры на избрание поставщика услуг по уборке и дезинфекции пассажирских поездов на фоне такой угрозы как коронавирус может иметь очень неприятные последствия.

"Когда мы говорим о таком серьезном заболевании, которое уже имеет статус пандемии - УЗ непонятно как себя ведет. Мало того что там всегда беспорядок, и в условиях вероятного распространения вируса, они должны были мобилизоваться, провести тендер, выбрать победителя и должным образом заботиться о своих пассажирах", - убежден эксперт.

Как писал УНН, тендер на дезинфекцию УЖСК объявила еще в январе (на общую сумму свыше 33 млн грн).
Впоследствии, закупку заблокировала жалоба одного из участников, который отмечает, что его предложение было отклонено безосновательно.

В общем, безосновательные и скандальные решения руководства УЖСК во время проведения конкурсов или закупок - уже стали чуть ли не нормой.

Один из самых громких таких скандалов тянется с конца прошлого года и заключается в том, что более 4 месяцев руководство УЖСК не может прозрачно определить поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити".

Имели место не только грубые нарушения законодательства, но и нескрываемое содействие со стороны заместителя председателя конкурсной комиссии одному из участников - ООО "Санфинити".

После того, как СМИ опубликовали фото и видео такого "содействие", в УЗ уже более месяца не реагируют на нарушения: статус конкурса неизвестный, уполномоченные на его проведение - не изменены, кто и как будет кормить пассажиров с 1 апреля - непонятно. А на запрос УНН по этому поводу в УЗ отмалчиваются уже более трех недель.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы