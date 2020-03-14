На фоні коронавірусу потяги "Інтерсіті" та рейковий автобус до Борисполя залишаться без дезінфекції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Філія “Українська залізнична швидкісна компанія” ПАТ “Українська залізниця” ще 24 січня оголосила тендер на послуги прибирання та дезінфекції пасажирських вагонів. Аукціон мав відбутися 16 березня. Однак, наразі, тендер зупинено, інформує УНН з посиланням на портал закупівель “Прозорро”. 

Причиною “замороження” закупівлі стала скарга одного з учасників, який заявив про безпідставне відхилення своєї пропозиції.

Загальна сума тендеру становить 33 306 700 грн. За його умовами, переможець мав би забезпечувати дезінфекцію вагонів “Інтерсіті”, а також рейкового автобуса PESA Bydgoszcz “Київ-Пасажирський — Бориспіль-аеропорт — Київ-Пасажирський” до 31 грудня 2020 року включно.

Як писав УНН, УЗШК з кінця минулого року досі не спромоглася провести конкурсний відбір постачальника послуг харчування для пасажирів “Інтерсіті”. З причин допущення грубих порушень законодавства Замовником, конкурс тривалий час був заблокований рішенням суду

Крім того, чиновників УЗШК звинуватили у сприянні одному з учасників відбору — компанії “Санфініті”, яка, вочевидь, знала умови конкурсної документації ще до їх офіційної публікації на сайті УЗ. 

Згодом, стало відомо і про те, що представників компанії “Санфініті” інкогніто проводили на станцію потягів “Інтерсіті” для проведення замірів вагонів. Все це відбувалося за сприяння заступника голови конкурсної комісії В’ячеслава Горбатко саме у той період, коли конкурс був заблокований.

Сьогодні, пояснень з цього приводу від УЗ та УЗШК вимагають депутати транспортного комітету ВР. 

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