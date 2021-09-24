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В уряді завили, що коштів виділених на субсидії вистачає до початку опалювального сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Виділених з державного бюджету коштів на субсидії вистачить до початку опалювального сезону. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради під час години запитань до уряду, передає УНН.

Цитата

“Близько 3 млн домогосподарств будуть отримувати субсидії в опалювальний період. До початку опалювального сезону у нас абсолютно вистачає коштів на ці всі виплати. Жодної заборгованості по субсидіях немає”, — сказав Шмигаль.

Доповнення

Раніше Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. Необхідно ще близько 12 млрд грн на житлові субсидії.

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 21 вересня підтримала включення до порядку денного проекту закону № 6052 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо реалізації соціальних заходів — зокрема, щодо збільшення видатків Бюджету-2021 на субсидії — та інфраструктурних проектів.

Нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.

Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.

Кабінет міністрів 19 травня вирішив призначити субсидію на наступний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).

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