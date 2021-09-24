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В правительстве завили, что средств, выделенных на субсидии хватает до начала отопительного сезона

В правительстве завили, что средств, выделенных на субсидии хватает до начала отопительного сезона

Киев  •  УНН

 • 25968 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Выделенных из государственного бюджета средств на субсидии хватит до начала отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, передает УНН.

Цитата

“Около 3 млн домохозяйств будут получать субсидии в отопительный период. К началу отопительного сезона у нас абсолютно хватает средств на эти выплаты. Никакой задолженности по субсидиям нету”, — сказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. Необходимо еще около 12 млрд грн на жилищные субсидии.

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 21 сентября поддержала включение в повестку дня проекта закона № 6052 о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” касательно реализации социальных мероприятий — в частности, об увеличении расходов бюджета-2021 на субсидии — и инфраструктурные проекты.

Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.

Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.

Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).

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