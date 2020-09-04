В уряді обговорюють страхування вчителів-пенсіонерів та дітей від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міносвіти планує підписати меморандум зі страховими компаніями щодо страхування працюючих вчителів-пенсіонерів та дітей від коронавірусу, оскільки вони входять до групи ризику. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє УНН.
“До Міністерства освіти, до Кабміну є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не тільки пенсіонерів (пенсіонерів, які працюють вчителями — ред.), а й дітей. На сьогодні триває діалог у цьому напрямку, і я сподіваюсь, що ми найближчим часом вийдемо на якийсь меморандум і співпрацю, який буде корисним і вчителям, і державі, і буде певним чином моделювати ситуацію певного захисту”, — заявив Шкарлет.
Міністр також розповів, за які кошти школи забезпечать масками та антисептиками.
Як повідомляв УНН, інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська закликала дотримуватись рекомендацій МОЗ у боротьбі з коронавірусом. Вона також зазначила, що всі повинні розуміти, що Україна знаходиться на порозі росту захворювання на COVID-19.