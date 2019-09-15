В уряді хочуть скоротити видатки на державу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд хоче скоротити видатки на державу. У 2020 ми будемо їх серйозно різати і зменшувати. Про це на брифінгу повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
“2020-й має стати роком, коли ми будемо серйозно різати і зменшувати видатки на державу”, — відзначив Гончарук, а також додав, що планує скорочувати й видатки на обслуговування держапарату — робити ефективнішим.
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“Ми витрачаємо багато державних грошей неефективно”, - пояснив він.
Нагадаємо, Гончарук заявив, що з наступного року уряд планує зменшувати податки.