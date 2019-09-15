В правительстве хотят сократить расходы на государство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правительство хочет сократить расходы на государство. В 2020-м мы будем их серьезно резать и уменьшать. Об этом на брифинге сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"2020-й должен стать годом, когда мы будем серьезно резать и уменьшать расходы на государство", - отметил Гончарук, а также добавил, что планирует сокращать и расходы на обслуживание госаппарата - делать более эффективным.
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"Мы тратим много государственных денег неэффективно", - пояснил он.
Напомним, Гончарук заявил, что со следующего года правительство планирует уменьшать налоги.