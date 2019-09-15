Гончарук заявив, що з наступного року уряд планує зменшувати податки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд не планує підвищувати податки для того, щоб нарощувати доходи. Податки потрібно поступово зменшувати. На цьому наголосив під час брифінгу Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
Гончарук наголосив, що уряд прагне якомога ефективніше витрачати “кожну копійку платника податків”.
“Цей уряд не має намір підвищувати податки для того, щоб нарощувати доходи, це неправильний шлях. Податки потрібно поступово зменшувати, але робити їх рівними для всіх, тому що неправильно, коли податки високі, а платить їх незначна частина бізнесу, маємо від цього відійти”, — зазначив Гончарук.
Нагадаємо, протягом наступних двох тижнів Кабінет міністрів України подасть до парламенту Програму діяльності уряду.
Як повідомляв УНН, Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР.