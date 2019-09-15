Гончарук заявил, что со следующего года правительство планирует уменьшать налоги
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правительство не планирует повышать налоги для того, чтобы наращивать доходы. Налоги нужно постепенно уменьшать. Об этом заявил во время брифинга Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
Гончарук подчеркнул, что правительство стремится как можно эффективнее тратить "каждую копейку налогоплательщика".
"Этот правительство не намерено повышать налоги для того, чтобы наращивать доходы, это неправильный путь. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, потому что неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса, должны от этого отойти", - отметил Гончарук.
Напомним, в течение следующих двух недель Кабинет министров Украины подаст в парламент Программу деятельности правительства.
Как сообщал УНН, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.