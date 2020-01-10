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В уряді анонсували публічне обговорення фінальної версії земельної реформи

В уряді анонсували публічне обговорення фінальної версії земельної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У понеділок, 13 січня, відбудеться публічне обговорення фінальної версії законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель за участю представників уряду та народних депутатів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"13 січня відбудеться публічне обговорення земельної реформи на тему "Як змінився законопроект про обіг земель після правок?". Під час заходу представники уряду, депутати фракції "Слуга народу", аграрного комітету ВРУ озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні та пояснять запропоновані зміни до законопроекту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді України врахувати лише 9 поправок з понад 4 тисяч, що були внесені до законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні готовий до другого читання.

Українські Національні Новини

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