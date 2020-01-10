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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 15179 просмотра

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В Кабмине анонсировали публичное обсуждение финальной версии земельной реформы

В Кабмине анонсировали публичное обсуждение финальной версии земельной реформы

Киев  •  УНН

 • 14774 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В понедельник, 13 января, состоится публичное обсуждение финальной версии законопроекта о введении рынка сельскохозяйственных земель с участием представителей правительства и народных депутатов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"13 января состоится общественное обсуждение земельной реформы на тему "Как изменился законопроект об обороте земель после правок?". Во время мероприятия представители правительства, депутаты фракции "Слуга народа", аграрного комитета ВРУ озвучат финальную версию земельной реформы в Украине и объяснят предложенные изменения к законопроекту", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде Украины учесть лишь 9 поправок из более 4 тысяч, которые были внесены к законопроекту №2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине готов ко второму чтению.

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