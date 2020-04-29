В Україну повернули понад 300 українців з Вірменії, Італії та Швеції

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” оформили учора в аеропорту “Бориспіль” на приліт пасажирів трьох евакуаційних авіарейсів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Літаками з Єревана, Неаполя та Стокгольма повернулися більше 300 українців”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Підвищеної температури не виявлено, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився. Під час проведення контрольних процедур прикордонники перебували в засобах індивідуального захисту.

“Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток „Дій вдома“ та будуть знаходитись на самоізоляції вдома. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення громадянами інформації у мобільний застосунок „Дій вдома“. Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у м. Києві”, — повідомили прикордонники.

Нагадаємо, що відповідно до нормативних нововведень, особи, які перетинають державний кордон України, можуть обрати між обсервацією та самоізоляцією за місцем проживання (з використанням застосунку “Дій вдома”).

Як раніше повідомляв УНН, з Маямі до “Борисполя” прибув евакуаційний рейс з українцями.

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