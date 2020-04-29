В Украину вернули более 300 украинцев из Армении, Италии и Швеции

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” оформили вчера в аэропорту “Борисполь” на прилет пассажиров трех эвакуационных рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

“Самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма вернулись более 300 украинцев”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что после приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Повышенной температуры не обнаружено, ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался. Во время проведения контрольных процедур пограничники находились в средствах индивидуальной защиты.

“Все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение „Дия дома“ и будут находиться на самоизоляции дома. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения гражданами информации в мобильное приложение „Дия дома“. Один из пассажиров, который не установил соответствующее приложение, будет проходить обсервацию в г. Киеве”, — сообщили пограничники.

Напомним, что в соответствии с нормативными нововведениями, лица, пересекающие государственную границу Украины, могут выбрать между обсервацией и самоизоляцией по месту жительства (с использованием приложения “Дия дома”).

Как ранее сообщал УНН, из Майами в “Борисполь” прибыл эвакуационный рейс с украинцами.

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