В Украину вернули более 300 украинцев из Армении, Италии и Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” оформили вчера в аэропорту “Борисполь” на прилет пассажиров трех эвакуационных рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
“Самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма вернулись более 300 украинцев”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что после приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Повышенной температуры не обнаружено, ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался. Во время проведения контрольных процедур пограничники находились в средствах индивидуальной защиты.
“Все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение „Дия дома“ и будут находиться на самоизоляции дома. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения гражданами информации в мобильное приложение „Дия дома“. Один из пассажиров, который не установил соответствующее приложение, будет проходить обсервацию в г. Киеве”, — сообщили пограничники.
Напомним, что в соответствии с нормативными нововведениями, лица, пересекающие государственную границу Украины, могут выбрать между обсервацией и самоизоляцией по месту жительства (с использованием приложения “Дия дома”).
Как ранее сообщал УНН, из Майами в “Борисполь” прибыл эвакуационный рейс с украинцами.