В українських школах цього року запланований ремонт у понад 1,5 тис. котелень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні у цьому році заплановано до початку опалювального сезону провести ремонт в понад 1,5 тис. котелень у закладах загальної середньої освіти. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі МОН.
“У 2019 році заплановано до початку опалювального сезону провести ремонт 1 545 котелень. На альтернативні види палива переведено 553 котельні. Найбільше у Кіровоградській області — 95, у Сумській — 93, у Хмельницькій — 89, в Одеській — 82”, — йдеться у відповіді.
У міністерстві повідомляють, що до 15 жовтня поточного року заплановано провести ремонт 1083 систем опалення.
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“Наразі відремонтовано 57,2 % від обсягу запланованих робіт. Утеплення дахів заплановано провести у 419 школах. Утеплено 213 дахів (51 % від обсягу запланованих робіт). Найбільше у Вінницькій області — 90 % , у Київській — 76 % , у Чернігівській — 70 % , у місті Києві — 66 % , в Івано-Франківській області — 61,1%”, — зазначається у відповіді.
Також, заплановано утеплення стін у 422 закладах загальної середньої освіти. Відповідні роботи проведено у 188 школах (45 % від запланованого).
"У Харківській та Миколаївській областях цей показник становить 100 %, у Вінницькій — 70 %, у Чернігівській — 60 %",- повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, в Україні станом на 1 серпня цього року відремонтовано майже 1,5 тис. закладів загальної середньої освіти.