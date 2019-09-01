В українських школах цього року запланований ремонт у понад 1,5 тис. котелень

КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні у цьому році заплановано до початку опалювального сезону провести ремонт в понад 1,5 тис. котелень у закладах загальної середньої освіти. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі МОН.