В украинских школах в этом году запланирован ремонт более чем 1,5 тыс. котельных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине в этом году запланировано к началу отопительного сезона провести ремонт в более 1,5 тыс. котельных в учреждениях общего среднего образования. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в пресс-службе МОН.
"В 2019 году запланировано к началу отопительного сезона провести ремонт 1545 котельных. На альтернативные виды топлива переведено 553 котельные. Больше всего в Кировоградской области - 95, в Сумской - 93, в Хмельницкой - 89, в Одесской - 82", - говорится в ответе.
В министерстве сообщают, что до 15 октября текущего года запланировано провести ремонт 1083 систем отопления.
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"Сейчас отремонтировано 57,2% от объема запланированных работ. Утепление крыш планируется провести в 419 школах. Утеплены 213 крыш (51% от объема запланированных работ). Больше всего в Винницкой области - 90%, в Киевской - 76%, в Черниговской - 70%, в Киеве - 66%, в Ивано-Франковской области - 61,1%", - отмечается в ответе.
Также запланировано утепление стен в 422 учреждениях общего среднего образования. Соответствующие работы проведены в 188 школах (45% от запланированного).
"В Харьковской и Николаевской областях этот показатель составляет 100%, в Винницкой - 70%, в Черниговской - 60%", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Украине по состоянию на 1 августа этого года отремонтировано почти 1,5 тыс. заведений общего среднего образования.