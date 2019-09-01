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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 28820 просмотра

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6 марта, 19:19 • 116802 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127555 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 118845 просмотра

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В украинских школах в этом году запланирован ремонт более чем 1,5 тыс. котельных

В украинских школах в этом году запланирован ремонт более чем 1,5 тыс. котельных

Киев  •  УНН

 • 17666 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине в этом году запланировано к началу отопительного сезона провести ремонт в более 1,5 тыс. котельных в учреждениях общего среднего образования. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в пресс-службе МОН.

"В 2019 году запланировано к началу отопительного сезона провести ремонт 1545 котельных. На альтернативные виды топлива переведено 553 котельные. Больше всего в Кировоградской области - 95, в Сумской - 93, в Хмельницкой - 89, в Одесской - 82", - говорится в ответе.

В министерстве сообщают, что до 15 октября текущего года запланировано провести ремонт 1083 систем отопления.

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"Сейчас отремонтировано 57,2% от объема запланированных работ. Утепление крыш планируется провести в 419 школах. Утеплены 213 крыш (51% от объема запланированных работ). Больше всего в Винницкой области - 90%, в Киевской - 76%, в Черниговской - 70%, в Киеве - 66%, в Ивано-Франковской области - 61,1%", - отмечается в ответе.

Также запланировано утепление стен в 422 учреждениях общего среднего образования. Соответствующие работы проведены в 188 школах (45% от запланированного).

"В Харьковской и Николаевской областях этот показатель составляет 100%, в Винницкой - 70%, в Черниговской - 60%", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 августа этого года отремонтировано почти 1,5 тыс. заведений общего среднего образования.

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