В Україні змінили алгоритм перевірки державних регульованих цін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Уряд затвердив критерії та періодичність проведення планових перевірок державних регульованих цін Держпродспоживслужбою, включивши до них оцінку ризиків. Про це повідомив Відділ взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держпродспоживслужби, передає УНН.
"12 грудня Кабінет Міністрів України затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного (нагляду) контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Держпродспоживслужбою", - йдеться у повідомленні.
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Метою даної постанови є забезпечення прозорості при віднесенні суб’єкта господарювання до певного ступеня ризику та вдосконалення системи відносин, що виникають при визначенні періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.
Постанову розроблено відповідно до норм Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”.
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Затвердження критеріїв дозволяє забезпечити запровадження ризик-орієнтованого підходу до проведення перевірок. Зокрема, Будуть враховуватися наступні критерії: становище підприємства на ринку, факти порушення підприємством законодавства про ціни й ціноутворення та кількість обґрунтованих звернень від споживачів про порушення. У свою чергу, це сприятиме підвищенню об’єктивності, прозорості та неупередженості при плануванні та здійсненні заходів державного нагляду (контролю).
Нагадаємо, у 2017 році уряд скасував держрегулювання цін на соціальні продукти.
Як повідомляв УНН, темпи зростання адміністративно регульованих цін у листопаді збільшились на 17,3%. Відповідні висновки містяться у коментарі НБУ щодо інфляційної динаміки в Україні.