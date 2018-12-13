В Украине изменили алгоритм проверки государственных регулируемых цен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Правительство утвердило критерии и периодичность проведения плановых проверок государственных регулируемых цен Госпродпотребслужбой, включив в них оценку рисков. Об этом сообщил Отдел взаимодействия с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы, передает УНН.
“12 декабря Кабинет Министров Украины утвердил критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного (надзора) контроля за соблюдением субъектами хозяйствования требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен Госпродпотребслужбой”, — говорится в сообщении.
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Целью данного постановления является обеспечение прозрачности при отнесении предприятия к определенной степени риска и совершенствования системы отношений, возникающих при определении периодичности проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.
Постановление разработано в соответствии с нормами Закона Украины “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” и постановления Кабинета Министров Украины от 10.05.2018 № 342 “Об утверждении методик разработки критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля), а также унифицированных форм актов, составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля)”.
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Утверждение критериев позволяет обеспечить внедрение риск-ориентированного подхода к проведению проверок. В частности, будут учитываться следующие критерии: положение предприятия на рынке, факты нарушения предприятием законодательства о ценах и ценообразовании и количество обоснованных обращений от потребителей о нарушениях. В свою очередь, это будет способствовать повышению объективности, прозрачности и беспристрастности при планировании и осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля).
Напомним, в 2017 году правительство отменило госрегулирование цен на социальные продукты.
Как сообщал УНН, темпы роста административно регулируемых цен в ноябре увеличились на 17,3%. Соответствующие выводы содержатся в комментарии НБУ по поводу инфляционной динамики в Украине.