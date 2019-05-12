В Україні зменшилися темпи зростання цін на ритуальні послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Базова інфляція у квітні сповільнилася до 7,4% у річному вимірі з 7,6% у березні. Упродовж квітня зменшилися темпи зростання цін нафінансово-правові та ритуальні послуги. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Підвищення цін на послуги уповільнилося (до 14,0% р/р). Упродовж квітня зменшилися темпи зростання цін на фінансово-правові та ритуальні послуги, а також мобільний зв’язок і відпочинок у санаторно-курортних установах. Водночас темпи зростання цін на більшість інших послуг практично не змінилися", - повідомили у НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ дав прогноз щодо тарифів на газ для населення
Як повідомляв УНН, інфляція на споживчому ринку у квітні 2019 року порівняно із березнем 2019 року становила 1,0%, з початку року – 3,4%.
Нагадаємо, за перші три місяці ціна на хліб в Україні в середньому підросла на майже 3,7 %, гречка здорожчала на 3,1 %, а ячна крупа - на майже 7 %.