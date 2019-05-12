В Украине уменьшились темпы роста цен на ритуальные услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Базовая инфляция в апреле замедлилась до 7,4% в годовом измерении с 7,6% в марте. В течение апреля уменьшились темпы роста цен на финансовом правовые и ритуальные услуги. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Повышение цен на услуги замедлилось (до 14,0% г / г). В течение апреля уменьшились темпы роста цен на финансово-правовые и ритуальные услуги, а также мобильная связь и отдых в санаторно-курортных учреждениях. В то же время темпы роста цен на большинство других услуг практически не изменились", - сообщили в НБУ.
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Как сообщал УНН, инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 по сравнению с мартом 2019 составила 1,0%, с начала года - 3,4%.
Напомним, за первые три месяца цена на хлеб в Украине в среднем подросла почти 3,7%, гречка подорожала на 3,1%, а ячневая крупа - на 7%.