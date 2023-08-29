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В Україні затвердили нову стратегію розвитку фінансового сектору

В Україні затвердили нову стратегію розвитку фінансового сектору

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Регулятори фінансового ринку, Мінфін та Фонд гарантування вкладів фізосіб затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору України. Документ спрямований на стабілізацію сектору та відновлення країни у перспективі, передає УНН з посиланням на відомство.

Деталі

За результатами спільної роботи Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затверджено нову Стратегію розвитку фінансового сектору України.

Цей документ встановлює актуальні пріоритети та цілі розвитку фінансового сектору, сфокусовані на спротиві російській агресії та відновленні країни. Його розроблення передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

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Стратегія передбачає, що спільні дії регуляторів фінансового сектору, Міністерства фінансів України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб буде спрямовано на досягнення п’яти таких стратегічних цілей:

  • макроекономічна стабільність;
  • фінансова стабільність;
  • фінансова система працює на відновлення країни;
  • сучасні фінансові послуги;
  • інституційна спроможність регуляторів та ФГВФО.

Передбачені Стратегією заходи умовно поділено на короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом; і на середньострокові заходи, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки.

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Стратегія визначає майбутні пріоритети фінансової системи, до яких належать, зокрема, відновлення, розвиток фінансового сектору та забезпечення безперервності його роботи, поступове згортання надзвичайних пруденційних заходів, діагностика банківських активів, моніторинг та вирішення проблеми непрацюючих кредитів, створення комплексної системи оздоровлення та виведення з ринку неспроможних учасників, запровадження системи раннього реагування на проблемність фінансових установ.

За сприятливих і стійких макроекономічних умов передбачено поступову лібералізацію фінансових ринків та повернення монетарної політики до режиму інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

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Стратегія констатує потребу в продовженні технологічного розвитку фінансових послуг як необхідної передумови для подальшого розширення фінансової інклюзії та забезпечення кібербезпеки. Важливими також є заходи з відновлення фінансової інфраструктури на деокупованих територіях, забезпечення безбар’єрності та інклюзивності фінансового сектору.

Особливу увагу в Стратегії приділено імплементації європейського законодавства та кращої світової практики у сферах регулювання та нагляду за фінансовим сектором, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку учасників фінансових установ. У фокусі уваги – набуття режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері фінансових послуг, адже безумовним спільним пріоритетом усіх учасників, які доєднались до виконання Стратегії, є рух до вступу України до ЄС.

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Оскільки умови війни зумовлюють високу загальну невизначеність, нова Стратегія є безстроковою. Систематично аналізуючи вплив зовнішнього середовища, регулятори будуть уточнювати спільні плани з досягнення цілей Стратегії та працювати над їх реалізацією доки буде потреба. У зв’язку з цим Стратегія також закріплює короткий перелік ключових індикаторів, важливих у короткостроковій перспективі під час повномасштабної війни, який надалі за потреби буде актуалізовано.

Довідково:

Рада з фінансової стабільності, у межах якої співпрацювали регулятори з розроблення нової Стратегії розвитку фінансового сектору України, схвалила її на засіданні 19 липня 2023 року. Нова Стратегія замінить попередню та розрахована на розвиток фінансового сектору до 2025 року.

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