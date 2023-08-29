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В Украине утвердили новую стратегию развития финансового сектора

В Украине утвердили новую стратегию развития финансового сектора

Киев • УНН

 • 636903 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Регуляторы финансового рынка, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердили новую Стратегию развития финансового сектора Украины. Документ направлен на стабилизацию сектора и восстановление страны в перспективе, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

По результатам совместной работы Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонда гарантирования вкладов физических лиц утверждена новая Стратегия развития финансового сектора Украины.

Этот документ устанавливает актуальные приоритеты и цели развития финансового сектора, сфокусированные на сопротивлении российской агрессии и восстановлении страны. Его разработка предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.

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Стратегия предусматривает, что совместные действия регуляторов финансового сектора, Министерства финансов Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц будут направлены на достижение пяти следующих стратегических целей:

  • макроэкономическая стабильность;
  • финансовая стабильность;
  • финансовая система работает на восстановление страны;
  • современные финансовые услуги;
  • институциональная способность регуляторов и ФГВФЛ.

Предусмотренные Стратегией меры условно разделены на краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом; и на среднесрочные меры, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики.

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Стратегия определяет будущие приоритеты финансовой системы, к которым относятся, в частности, восстановление, развитие финансового сектора и обеспечение непрерывности его работы, постепенное сворачивание чрезвычайных пруденциальных мер, диагностика банковских активов, мониторинг и решение проблемы неработающих кредитов, создание комплексной системы оздоровления и вывода с рынка несостоятельных участников, внедрение системы раннего реагирования на проблемность финансовых учреждений.

При благоприятных и устойчивых макроэкономических условиях предусмотрена постепенная либерализация финансовых рынков и возвращение монетарной политики к режиму инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.

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Стратегия констатирует потребность в продолжении технологического развития финансовых услуг как необходимой предпосылки для дальнейшего расширения финансовой инклюзии и обеспечения кибербезопасности. Важными также являются меры по восстановлению финансовой инфраструктуры на деоккупированных территориях, обеспечение безбарьерности и инклюзивности финансового сектора.

Особое внимание в Стратегии уделено имплементации европейского законодательства и лучшей мировой практики в сферах регулирования и надзора за финансовым сектором, урегулирования неплатежеспособности и вывода с рынка участников финансовых учреждений. В фокусе внимания – приобретение режима внутреннего рынка с ЕС в сфере финансовых услуг, ведь безусловным общим приоритетом всех участников, которые присоединились к выполнению Стратегии, является движение к вступлению Украины в ЕС.

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Поскольку условия войны обусловливают высокую общую неопределенность, новая Стратегия является бессрочной. Систематически анализируя влияние внешней среды, регуляторы будут уточнять совместные планы по достижению целей Стратегии и работать над их реализацией пока будет необходимость. В связи с этим Стратегия также закрепляет короткий перечень ключевых индикаторов, важных в краткосрочной перспективе во время полномасштабной войны, который в дальнейшем при необходимости будет актуализирован.

Справочно:

Совет по финансовой стабильности, в рамках которого сотрудничали регуляторы по разработке новой Стратегии развития финансового сектора Украины, одобрил ее на заседании 19 июля 2023 года. Новая Стратегия заменит предыдущую и рассчитана на развитие финансового сектора до 2025 года.

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