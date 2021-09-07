В Україні зареєстрували перші колекторські компанії

Деталі

Регулятор назвав цих юридичних осіб — товариства з обмеженою відповідальністю — “Компанія Аксіліум”, “Інфідіс”, “Фінтех-Колект”, “Служба виконання стягнення” та “Українська колекторська агенція”.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 03 вересня 2021 року. Національний банк нагадує, що лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Доповнення

Нагадаємо, що в Україні у 2021 році вперше з’явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній та фінансових установ під час урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами. Щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.

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