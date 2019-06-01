В Україні заборонили протиглаукомний препарат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Унілат". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Забороняю реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Унілат", краплі очні, розчин, 50 мкг/мл по 2,5 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці, серії 445218, виробництва ТОВ “Унімед Фарма”, Словацька Республіка", - сказано у документі.
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Довідка УНН: "Унілат" - відноситься до протиглаукомних препаратів та міотичних засобів.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили антибіотик через летальний випадок.