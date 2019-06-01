В Украине запретили противоглаукомный препарат

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Унилат", капли глазные, раствор, 50 мкг/мл по 2,5 мл во флаконе-капельнице, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке, серии 445218, производства ООО "Унимед Фарма" , Словацкая Республика", - говорится в документе.



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Справка УНН: "Унилат" - относиться к противоглаукомным препаратам и миотическим средствам.



Как сообщал УНН, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.