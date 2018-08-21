В Україні заборонили один з препаратів для лікування епілепсії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні заборонили "Фенобарбітал” порошок індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Фенобарбітал” порошок у мішках подвійних поліетиленових для фармацевтичного застосування серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність", - сказано у документі.
Додамо, що даний протисудомний засіб застосовують у лікуванні епілепсії, нервових розладів та у якості снодійного.
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Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.
Також в Україні заборонили ліки проти тиску через можливі канцерогени.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ТРОМБО ААС" через невідповідність медичних зразків українському законодавству.
В Україні тимчасово заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".