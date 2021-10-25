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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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В Україні за весь час від COVID-19 померло 42 дитини, захворіло понад 150 тисяч

Київ • УНН

 • 15477 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні за весь час пандемії на коронавірус захворіло 152 790 дітей, померло 42. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МОЗ.

В Україні за весь час від COVID-19 померло 42 дитини, захворіло понад 150 тисяч

Цитата

“За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 152 790 дітей. Забрала хвороба життя 42 неповнолітніх українців”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Наразі на COVID-19 хворіє понад 29 тисяч дітей. Із них на стаціонарному лікуванні перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу та 340 дітей із підозрою COVID-19.

Зайнятість ліжок, призначених для неповнолітніх із COVID-19, становить 22%.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я України ініціювало дострокові шкільні канікули. Зокрема, повідомляли, що у Львові учнів 5-11 класів із 18 жовтня відправлять на однотижневий карантин.

Із 1 листопада на 18 жовтня через збільшення випадків коронавірусу перенесли осінні канікули у Херсоні.

Осінні канікули в київських школах розпочалися за графіком — із 25 жовтня.

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