В Украине за все время от COVID-19 умерло 42 ребенка, заболело более 150 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине за все время пандемии коронавирусом заболело 152 790 детей, умерло 42. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.
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“За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 152 790 детей. Забрала болезнь жизни 42 несовершеннолетних украинцев”, — говорится в сообщении.
Детали
Сейчас COVID-19 болеют более 29 тысяч детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусной болезнью и 340 детей с подозрением на COVID-19.
Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, составляет 22%.
Напомним
Министерство здравоохранения Украины инициировало досрочные школьные каникулы. В частности, сообщалось, что во Львове учеников 5-11 классов с 18 октября отправят на однонедельный карантин.
С 1 ноября на 18 октября из-за увеличения случаев коронавируса перенесли осенние каникулы в Херсоне.
Осенние каникулы в киевских школах начались по графику — с 25 октября.