В Україні за два тижні кількість противників "карантину вихідного дня" зросла на 5% – опитування

“Протягом останніх двох тижнів рівень підтримки „карантину вихідного дня“ зменшився з 49 до 44% (кількість противників зросла з 49 до 54%). Лише 34% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 64% — не погоджуються з цим”, — йдеться у результатах дослідження.

Окрім того, 34% опитаних задоволені діяльністю Президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 62% — не задоволені. Діяльністю Міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 28%, не задоволені — 68%.

Опитування проведено 28-30 листопада 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг” свідчать, що в Україні 58% опитуваних підтримують введення локдауну на новорічні свята.

Уряд вже вводив “карантин вихідного дня” до кінця листопада — простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.

Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин — до 31 грудня включно.