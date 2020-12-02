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В Украине за две недели количество противников "карантина выходного дня" выросло на 5% - опрос

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине в течение последних двух недель количество противников “карантина выходного дня” выросла с 49 до 54% .Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года, передает УНН.

“В течение последних двух недель уровень поддержки „карантина выходного дня“ уменьшился с 49 до 44% (количество противников выросло с 49 до 54%). Только 34% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 64% — не согласны с этим”, — говорится в результатах исследования.

Кроме того, 34% опрошенных довольны деятельностью Президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 62% — не удовлетворены. Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны — 68%.

Опрос проведен 28-30 ноября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, данные опроса Социологической группы “Рейтинг” свидетельствуют, что в Украине 58% опрошенных поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

Правительство уже вводило “карантин выходного дня” до конца ноября — простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

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