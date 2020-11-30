В Україні є COVID-лікарні, де через морози починає замерзати кисень - нардеп

"... ви знаєте, починає замерзати зараз кисень, який подається в лікарні, в тих місцях, де зараз вже вдарили перші морози”, — сказав Соболєв.

Так, зі слів нардепа, його фракція наполягає на створенні "потужного антикоронавірусного фонду,.. який буде цільовим призначенням прямо визначений для переобладнання лікарень".

З його слів, друге питання, яке має розглянути парламент — це доплати медпрацівникам, вчителям і викладачам.

Нагадаємо, на 27 листопада в Україні у медичних закладах нараховувалося 26 583 ліжка з підведеним киснем, який використовують для деяких хворих на COVID-19.

Зазначимо, раніше у МОЗ зазначали, що з виробництвом кисню немає проблем, але є проблеми з тарою - балонами та ємностями. Кабмін на тлі поширення COVID-19 спростив закупку ємностей для кисню. Також уряд планував “перепозичити” кисневі балони для COVID-лікарень у підприємств.