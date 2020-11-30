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В Украине есть COVID-больницы, где из-за морозов начинает замерзать кислород - нардеп

В Украине есть COVID-больницы, где из-за морозов начинает замерзать кислород - нардеп

Киев  •  УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В некоторых больницах, которые принимают больных с коронавирусом, в Украине начинает замерзать кислород из-за первых морозов. Об этом заявил заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина", народный депутат Украины Сергей Соболев во время выступления на заседании Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

"... вы знаете, начинает замерзать сейчас кислород, который подается в больнице, в тех местах, где уже ударили первые морозы", - сказал Соболев.

Так, по словам нардепа, его фракция настаивает на создании "мощного антикоронавирусного фонда,.. который будет целевым назначением прямо определен для переоборудования больниц".

По его словам, второй вопрос, который должен рассмотреть парламент - это доплаты медработникам, учителям и преподавателям.

Напомним, на 27 ноября в Украине в медицинских учреждениях насчитывалось 26 583 кровати с подведенным кислородом, который используют для некоторых больных COVID-19.

Отметим, ранее в Минздраве отмечали, что связанных с производством кислорода проблем нет, но есть проблемы с тарой - баллонами и емкостями. Кабмин на фоне распространения COVID-19 упростил закупку емкостей для кислорода. Также правительство планировало "переодолжить" кислородные баллоны для COVID-больниц у предприятий.

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