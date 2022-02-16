В Україні вже 4,6 млн випадків COVID-19, за добу - 31 513
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,6 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 лютого, - 31,5 тисячі, зростання проти показника днем раніше. При цьому кількість одужалих за добу - майже 28 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 15 лютого в Україні зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 3 640 осіб;
-
- летальних випадків – 310;
-
- одужало – 27 684 особи.
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 4 603 930 осіб;
-
- одужало – 3 839 314 осіб;
-
- летальних випадків – 103 565;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 19 176 424.
-
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 2 872, медпрацівників – 992.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (4378), Одеській (2847), Дніпропетровській (1952), Харківській (1765) та Донецькій (1757) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.
З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область. Із 11 лютого Закарпатська, Луганська та Хмельницька області також перейшли у "червону" зону.
14 лютого у МОЗ вказали, що після чотиритижневого стрімкого зростання кількості нових підтверджених випадків COVID-19 в Україні починають спостерігатися перші ознаки стабілізації, тижнева кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні демонструє спад.