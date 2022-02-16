В Україні вже 4,6 млн випадків COVID-19, за добу - 31 513

КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,6 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 лютого, - 31,5 тисячі, зростання проти показника днем раніше. При цьому кількість одужалих за добу - майже 28 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.