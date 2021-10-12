В Україні вже 2,56 млн випадків COVID-19, за добу - 11 996

"За добу 11 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19" - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 274 особи;



летальних випадків – 352;



одужало – 5 419 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 562 085 осіб;



одужало – 2 297 899 осіб;



летальних випадків – 59 052;



проведено ПЛР-тестувань – 13 323 492.



Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 262, медпрацівників – 227.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Запорізькій (715) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.