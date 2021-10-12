В Украине уже 2,56 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 996
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,56 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 октября, - почти 12 тысяч, рост на более чем треть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти 2,3 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 11 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 2274 человека;
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- летальных случаев - 352;
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- выздоровели - 5419 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 562 085 человек;
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- выздоровели - 2 297 899 человек;
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- летальных исходов - 59 052;
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- проведено ПЦР-тестов - 13 323 492.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1262, медработников - 227.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816), Запорожской (715) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.