В Украине уже 2,56 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 996

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,56 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 октября, - почти 12 тысяч, рост на более чем треть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти 2,3 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.