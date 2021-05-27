В Україні вже 2,193 млн випадків COVID-19, за добу - 3 509
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,193 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 травня, - 3,5 тисячі, що майже на рівні попереднього дня. Летальних випадків за добу при цьому менше, ніж напередодні - 183. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"27 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 509 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 402 особи;
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- летальних випадків – 183;
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- одужало – 16 867 осіб;
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- протестовано: методом ПЛР – 29 280 осіб, методом ІФА – 12 440 осіб, експрес-тестами – 25 844 особи.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 193 367 осіб;
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- одужало – 2 006 918 осіб;
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- летальних випадків – 50 067;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 105 901.
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Деталі
Серед захворілих за минулу добу - 193 дитини та 82 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 454 випадки;
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- Вінницька область – 76 випадків;
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- Волинська область – 100 випадків;
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- Дніпропетровська область – 284 випадки;
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- Донецька область – 132 випадки;
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- Житомирська область – 120 випадків;
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- Закарпатська область – 30 випадків;
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- Запорізька область – 187 випадків;
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- Івано-Франківська область – 71 випадок;
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- Київська область – 194 випадки;
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- Кіровоградська область – 33 випадки;
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- Луганська область – 59 випадків;
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- Львівська область – 278 випадків;
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- Миколаївська область – 141 випадок;
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- Одеська область – 84 випадки;
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- Полтавська область – 111 випадків;
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- Рівненська область – 163 випадки;
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- Сумська область – 81 випадок;
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- Тернопільська область – 79 випадків;
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- Харківська область – 233 випадки;
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- Херсонська область – 138 випадків;
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- Хмельницька область – 122 випадки;
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- Черкаська область – 91 випадок;
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- Чернівецька область – 89 випадків;
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- Чернігівська область – 159 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".