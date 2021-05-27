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The Guardian

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В Україні вже 2,193 млн випадків COVID-19, за добу - 3 509

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,193 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 травня, - 3,5 тисячі, що майже на рівні попереднього дня. Летальних випадків за добу при цьому менше, ніж напередодні - 183. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

В Україні вже 2,193 млн випадків COVID-19, за добу - 3 509

"27 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 509 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 402 особи;
  • летальних випадків – 183;
  • одужало – 16 867 осіб;
  • протестовано: методом ПЛР – 29 280 осіб, методом ІФА – 12 440 осіб, експрес-тестами – 25 844 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 193 367 осіб;
  • одужало – 2 006 918 осіб;
  • летальних випадків – 50 067;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 105 901.

Деталі

Серед захворілих за минулу добу - 193 дитини та 82 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 454 випадки;
  • Вінницька область – 76 випадків;
  • Волинська область – 100 випадків;
  • Дніпропетровська область – 284 випадки;
  • Донецька область – 132 випадки;
  • Житомирська область – 120 випадків;
  • Закарпатська область – 30 випадків;
  • Запорізька область – 187 випадків;
  • Івано-Франківська область – 71 випадок;
  • Київська область – 194 випадки;
  • Кіровоградська область – 33 випадки;
  • Луганська область – 59 випадків;
  • Львівська область – 278 випадків;
  • Миколаївська область – 141 випадок;
  • Одеська область – 84 випадки;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 163 випадки;
  • Сумська область – 81 випадок;
  • Тернопільська область – 79 випадків;
  • Харківська область – 233 випадки;
  • Херсонська область – 138 випадків;
  • Хмельницька область – 122 випадки;
  • Черкаська область – 91 випадок;
  • Чернівецька область – 89 випадків;
  • Чернігівська область – 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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