В Украине уже 2,193 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 509

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,193 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 мая - 3,5 тысячи, что почти на уровне предыдущего дня. Летальных случаев за сутки при этом меньше, чем накануне - 183. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.