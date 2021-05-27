В Украине уже 2,193 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 509
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,193 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 мая - 3,5 тысячи, что почти на уровне предыдущего дня. Летальных случаев за сутки при этом меньше, чем накануне - 183. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"27 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 1402 человека;
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- летальных случаев - 183;
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- выздоровели - 16 867 человек;
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- протестировано: методом ПЦР - 29 280 человек, методом ИФА - 12 440 человек, экспресс-тестами - 25 844 человека.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 193 367 человек;
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- выздоровели - 2 006 918 человек;
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- летальных исходов - 50 067;
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- проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.
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Детали
Среди заболевших за минувшие сутки - 193 ребенка и 82 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 454 случая;
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- Винницкая область - 76 случаев;
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- Волынская область - 100 случаев;
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- Днепропетровская область - 284 случая;
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- Донецкая область - 132 случая;
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- Житомирская область - 120 случаев;
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- Закарпатская область - 30 случаев;
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- Запорожская область - 187 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 71 случай;
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- Киевская область - 194 случая;
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- Кировоградская область - 33 случая;
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- Луганская область - 59 случаев;
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- Львовская область - 278 случаев;
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- Николаевская область - 141 случай;
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- Одесская область - 84 случая;
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- Полтавская область - 111 случаев;
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- Ровенская область - 163 случая;
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- Сумская область - 81 случай;
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- Тернопольская область - 79 случаев;
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- Харьковская область - 233 случая;
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- Херсонская область - 138 случаев;
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- Хмельницкая область - 122 случая;
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- Черкасская область - 91 случай;
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- Черновицкая область - 89 случаев;
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- Черниговская область - 159 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".