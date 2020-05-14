В Україні вперше здійснили за добу понад 8 тис. ПЛР-тестів на COVID-19 - Степанов

"За попередню добу здійснено 8 тис. 69 досліджень методом ПЛР. Вперше в нас ПЛР-тестування перевищили відмітку у 8 тисяч", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, за добу в Україні 422 нових інфікування коронавірусом.

Також нагадаємо, в Україні будуть розширювати групи осіб, яких тестують на COVID-19.