В Україні вперше здійснили за добу понад 8 тис. ПЛР-тестів на COVID-19 - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні вперше провели за добу методом ПЛР понад 8 тисяч досліджень. До цього моменту обсяги тестування були меншими від даного значення. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За попередню добу здійснено 8 тис. 69 досліджень методом ПЛР. Вперше в нас ПЛР-тестування перевищили відмітку у 8 тисяч", - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, за добу в Україні 422 нових інфікування коронавірусом.
Також нагадаємо, в Україні будуть розширювати групи осіб, яких тестують на COVID-19.