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В Україні будуть розширювати групи осіб, яких тестують на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Найближчим часом в Україні планують розширити кількість тестувань та розширити групи осіб, які будуть тестуватися на COVID-19. Про це в ефірі Українського радіо повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

В Україні будуть розширювати групи осіб, яких тестують на COVID-19

“Ми будемо розширяти перелік тих, хто тестується... Ми запускаємо розширення кількості приладів, на яких ми можемо робити полімеразну ланцюгову реакцію... Зараз, коли у нас є типова клінічна картина, а також ми зробимо їм ІФА-тести...Найближчим часом ми плануємо значно розширити кількість тестувань, а це потягне за собою розширення груп, які ми будемо тестувати”, — зазначив Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов розповів, хто може безплатно зробити ПЛР-тест на COVID-19

Нагадаємо, в Україні планують комплексне відкриття громадського транспорту та міжобласних перевезень орієнтовно на початку червня.

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