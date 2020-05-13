В Україні будуть розширювати групи осіб, яких тестують на COVID-19

“Ми будемо розширяти перелік тих, хто тестується... Ми запускаємо розширення кількості приладів, на яких ми можемо робити полімеразну ланцюгову реакцію... Зараз, коли у нас є типова клінічна картина, а також ми зробимо їм ІФА-тести...Найближчим часом ми плануємо значно розширити кількість тестувань, а це потягне за собою розширення груп, які ми будемо тестувати”, — зазначив Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов розповів, хто може безплатно зробити ПЛР-тест на COVID-19

Нагадаємо, в Україні планують комплексне відкриття громадського транспорту та міжобласних перевезень орієнтовно на початку червня.