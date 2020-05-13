В Україні будуть розширювати групи осіб, яких тестують на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Найближчим часом в Україні планують розширити кількість тестувань та розширити групи осіб, які будуть тестуватися на COVID-19. Про це в ефірі Українського радіо повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
“Ми будемо розширяти перелік тих, хто тестується... Ми запускаємо розширення кількості приладів, на яких ми можемо робити полімеразну ланцюгову реакцію... Зараз, коли у нас є типова клінічна картина, а також ми зробимо їм ІФА-тести...Найближчим часом ми плануємо значно розширити кількість тестувань, а це потягне за собою розширення груп, які ми будемо тестувати”, — зазначив Ляшко.
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Нагадаємо, в Україні планують комплексне відкриття громадського транспорту та міжобласних перевезень орієнтовно на початку червня.