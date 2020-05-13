Роботу громадського транспорту та міжміських перевезень планують відновити на початку червня – Ляшко

“Роботу громадського транспорту ми плануємо відкривати у третьому етапі, він буде досить швидко. Раніше ми говорили про поетапне відкриття громадського транспорту, зараз ми говоримо про комплексне відкриття громадського транспорту, метро, міжміських та міжобласних перевезень. Але тепер це буде адаптивний карантин, орієнтовно це буде початок червня”, — зазначив він.

За його словами, зараз прописані певні критерії, які повинні дотримуватися в областях.

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“Це чотири показники: захворюваність, тестування, показники зростання захворюваності, кількість ліжок у лікарнях, які відведенні під хворих з коронавірусом.. Ми ці показники порівнюємо і кажемо, якщо область попадає у ці критерії, вона може переходити на пом’якшення, які буде приймати Кабінет міністрів України, якщо ні, наприклад Чернівецька область, то вона не зможе відкриватися, як відкривається вся країна. Їй треба буде привести свою епідситуацію у відповідність до тих критеріїв”, — додав Ляшко.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху і дозволив водіям таксі з ліцензією їздити смугою для громадського транспорту.