Работу общественного транспорта и междугородних перевозок планируют восстановить в начале июня - Ляшко

"Работу общественного транспорта мы планируем открывать в третьем этапе, он будет достаточно быстро. Ранее мы говорили о поэтапном открытии общественного транспорта, сейчас мы говорим о комплексном открытии общественного транспорта, метро, междугородных и межобластных перевозок. Но теперь это будет адаптивный карантин, ориентировочно, это будет начало июня", - отметил он.

По его словам, сейчас прописаны определенные критерии, которые должны соблюдаться в областях.

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"Это четыре показателя: заболеваемость, тестирование, показатели роста заболеваемости, количество коек в больницах, которые отведены для больных с коронавирусом .. Мы эти показатели сравниваем и говорим, если область попадает в эти критерии, она может переходить на смягчение, которые будут принимать Кабинет министров Украины, если нет, например Черновицкая область, то она не сможет открываться, как открывается вся страна. Ей предстоит привести свою эпидситуацию в соответствие с теми критериями", - добавил Ляшко.

Напомним, Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения и разрешил водителям такси с лицензией ездить полосой для общественного транспорта.