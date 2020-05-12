Степанов розповів, хто може безплатно зробити ПЛР-тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Люди без симптомів коронавірусної хвороби не можуть безплатно пройти ПЛР-тест на COVID-19. Безкоштовному тестуванню підлягають зокрема контактні особи, медичні працівники, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо у людини немає симптомів коронавірусу, й окрім того він не є контактною особою з хворим на коронавірус, тобто, це є виключно бажанням, то у нас це не передбачено нашим алгоритмом щодо безкоштовного тестування", - сказав Степанов.
Міністр нагадав, що безкоштовному тестуванню на COVID-19 підлягають люди, у яких є симптоми коронавірусної хвороби, або вони є контактною особою.
"Також це всі медичні працівники, які працюють з хворими на COVID-19, вони тестуються кожні п’ять днів,.. також всі хворі на пневмонію", - розповів Степанов.
Як повідомлялося, МОЗ запровадить тестування на COVID-19 співробітників Національної поліції та Національної гвардії.
Нагадаємо, в Україні на COVID-19 захворіло вже 3 114 медиків та 1 105 дітей.