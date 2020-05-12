Степанов рассказал, кто может бесплатно сделать ПЦР-тест на COVID-19

"Если у человека нет симптомов коронавируса, и кроме того он не является контактным лицом с больным коронавирусом, то есть, это является исключительно желанием, то у нас это не предусмотрено нашим алгоритмом относительно бесплатного тестирования", - сказал Степанов.

Министр напомнил, что бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, или они являются контактным лицом.

"Также это все медицинские работники, которые работают с больными COVID-19, они тестируются каждые пять дней,.. а также все больные пневмонией", - рассказал Степанов.

Как сообщалось, Минздрав внедрит тестирование на COVID-19 для сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Напомним, в Украине COVID-19 заболело уже 3114 медиков и 1105 детей.



