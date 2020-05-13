В Украине будут расширять группы лиц, которых тестируют на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В ближайшее время в Украине планируют расширить количество тестирований и расширить группы лиц, которые будут тестироваться на COVID-19. Об этом в эфире Украинского радио сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
"Мы будем расширять перечень тех, кто тестируется ... Мы запускаем расширение количества приборов, на которых мы можем делать полимеразную цепную реакцию ... Сейчас, когда у нас есть типичная клиническая картина, а также мы сделаем им ИФА-тесты ... в ближайшее время мы планируем значительно расширить количество тестирований, а это повлечет за собой расширение групп, которые мы будем тестировать", - отметил Ляшко.
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Напомним, в Украине планируют комплексное открытие общественного транспорта и межобластных перевозок ориентировочно в начале июня.