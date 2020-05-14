В Украине впервые провели за сутки более 8 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине впервые провели за сутки методом ПЦР более 8 тыс. исследований. До этого момента объемы тестирования были меньше данного значения. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки осуществлено 8 тыс. 69 исследований методом ПЦР. Впервые у нас ПЦР-тестирование превысили отметку в 8 тыс.", - сказал Максим Степанов.
Напомним, за сутки в Украине 422 новых инфицирования коронавирусом.
Также напомним, в Украине будут расширять группы лиц, которых тестируют на COVID-19.