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В Україні випустять намальовані дітьми марки: відкрили передзамовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Укрпошта відкрила онлайн передзамовлення поштових марок до Дня захисту дітей, присвячених дітям, чиє дитинство проходить в умовах війни. Тираж блоку 135 000 примірників, пише УНН з посиланням на Telegram головної пошти країни.

Деталі

Відкрито передзамовлення на поштовий випуск до Дня захисту дітей — «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» 

"Ми присвячуємо його дітям, які проводять своє дитинство в умовах війни. І продовжуємо спільну боротьбу, щоб вони якомога швидше стали дітьми перемоги. Тепер у будь-якому куточку України можна отримати конверт «Перший день», замовивши його онлайн. Зверніть увагу, що відправка конвертів відбувається за фактом замовлення, на відміну від наборів", - йдеться в повідомленні.

Автори малюнків: конверт «Перший день» — Корнелія Андрійчук (6 років, м. Львів); недатований художній конверт — Георгій Сосницький (6 років, м. Харків); листівка — Олександра Федорчук (14 років, м. Бровари); Діана Василенко (4 роки, м. Полтава) — презентаційна папка.

Тираж блоку — 135 000 примірників.

В набір входить: блок марок, конверт, картка.

Доповнення

За марку присвячену Міжнародному дню захисту дітей проголосувало майже 500 тисяч українців. Переможцем став ескіз «Найзаповітніша мрія». Окрім неї у поштовому випуску "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", надруковані також найбільш рейтингові дитячі роботи фінального голосування.

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